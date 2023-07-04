مواطن روسي محتجز في أميركا يجتمع بدبلوماسيين من بلاده

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نقلت وكالة "تاس" عن السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن فلاديمير دونايف، المواطن الروسي المحتجز في أحد سجون ولاية أوهايو بتهم الجرائم السيبرانية والذي ينتظر المحاكمة، التقى للمرة الأولى بدبلوماسيين روس يعملون في السفارة الروسية بواشنطن.وأفادت وزارة العدل الأميركية بأن دونايف كان عضواً في منظمة إجرامية سيبرانية نفذت هجمات سيبرانية عبر فيروس الفدية، وتم ترحيله من كوريا الجنوبية إلى ولاية أوهايو في عام 2021.وقالت رئيسة القسم القنصلي في السفارة الروسية ناديجدا شوموفا: "المواطن الروسي لا يعتبر نفسه مذنباً، إنه لا يعتزم التوقيع على اتفاق مع مكتب المدعي العام، سيقف حتى النهاية وسيحارب من أجل العدالة".