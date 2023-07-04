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عربي-دولي

خبر مُحزن... ارتفاع وفيات الأمهات بعد الولادة في أميركا

Lebanon 24
04-07-2023 | 01:15
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قال باحثون إن عدد الأميركيات اللائي توفين في غضون عام بعد الحمل زاد لأكثر من الضعف بين عامي 1999 و2019، وإن أعلى عدد وفيات جاء بين نساء سود.

وتشير دراسة نشرت في دورية (غاما) الطبية إلى أن هناك ما يقدر بنحو 1210 حالات وفاة للأمهات في عام 2019، مقارنة بحوالي 505 في عام 1999.
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قال الباحثون إن أكبر زيادات في تلك الفترة كانت بين نساء من مجتمعات السكان الأصليين مثل الهنود الأميركيين وسكان ألاسكا الأصليين.
قدر الباحثون أن عدد الوفيات لكل 100 ألف حالة ولادة لرضيع على قيد الحياة ارتفع من 12.7 إلى 32.2 بشكل عام، ومن 14.0 إلى 49.2 بين الهنود الأميركيين وسكان ألاسكا الأصليين، ومن 26.7 إلى 55.4 بين السود، ومن 9.6 إلى 20.9 بين آسيويين ومن تعود أصولهم إلى جزر هاواي وجزر المحيط الهادي الأخرى، ومن 9.6 إلى 19.1 بين السكان من أصول من لاتينية، ومن 9.4 إلى 26.3 بين البيض.
على عكس دراسات أميركية سابقة عن وفيات أمهات بعد الولادة ركزت على الاتجاهات الوطنية، حللت الدراسة الحالية البيانات ولاية بولاية.
ما أثار دهشة الباحثين أن أعلى معدلات وفيات لأمهات في بعض الولايات الشمالية الشرقية كانت بين النساء السود.
جاء معدل وفيات الأمهات في الولايات الجنوبية مرتفعا بين جميع الأعراق والجماعات الإثنية ولكن بشكل خاص بين السود، في حين أن ولايات الغرب الأوسط والسهول الكبرى بها أعلى معدلات وفيات بين نساء من مجتمعات الهنود الأميركيين وسكان ألاسكا الأصليين.
ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة في غضون عام واحد بعد انتهاء مدة الحمل شملت:

الجلطات الدموية.
ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل.
وقالت الدكتورة أليسون براينت من مستشفى ومركز أبحاث (ماس جنرال بريغهام) في بوسطن التي قادت الدراسة "تقدم نتائجنا رؤى مهمة حول معدلات وفيات الأمهات بعد الولادة في السنوات السابقة للجائحة، ومن المرجح أننا سنشهد زيادة مستمرة في مخاطر وفيات الأمهات بعد الولادة بين جميع الفئات السكانية إذا قمنا بتحليل بيانات السنوات اللاحقة".

وأضافت "من المحتمل أن يظل لدى السود أعلى المعدلات، ولكن قد يكون هناك ارتفاع أكبر في بعض المجموعات الأخرى في السنوات القليلة الماضية". (سكاي نيوز عربية) 
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