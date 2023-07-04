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عربي-دولي

مدير "الطاقة الذرية" إلى كوريا الجنوبية.. ما غرض زيارته؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 01:00
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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور كوريا الجنوبية في الفترة ما بين 7 و9 تموز الجاري.

وتأتي هذه الزيارة لشرح نتائج تقرير المنظمة بشأن تصريف اليابان المخطط للمياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.
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المصدر: الشرق
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