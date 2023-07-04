الحادثة الثانية خلال أسبوعين.. طعن عنصر بالحرس البحري شمالي تونس

تعرّض عنصر أمن من خفر السواحل التونسية أمس الاثنين للطعن، في ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة تونس، في ثاني حادث من نوعه يستهدف قوات الأمن في غضون أسبوعين.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الشرطة سارعت بإلقاء القبض على المشتبه به، وإن رجل الحرس البحري نُقل للمستشفى وحالته مستقرة.

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ولم تذكر الداخلية التونسية تفاصيل أخرى بشأن العملية، ومازالت أسباب الهجوم غير معروفة حتى الان.



وتعدّ هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تشهدها تونس خلال أسبوعين، بعد طعن حارس أمني في محيط سفارة البرازيل ووفاته متأثرا بجراحه، وقد نفت السلطات أي دافع إرهابي لتلك العملية. (سكاي نيوز)