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عربي-دولي

ما حقيقة "احتراق" برج إيفل في احتجاجات فرنسا؟ (صور)

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:00
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتين زعم ناشروهما أنهما تظهران احتراق برج إيفل خلال الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا على مقتل شاب برصاص شرطي.

إلا أن الصورة الأولى تعود لمجسم خشبي للبرج أُحرق الشهر الماضي خلال احتفالات ناد فرنسي لكرة القدم، أما الثانية فتعود لأدخنة مفرقعات نارية في برج إيفل سنة 2005 خلال الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي.
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ويتضمن المنشور صورتين تبدو في الأولى ألسنة نيران تلتهم برج إيفل أما الثانية فتظهر دخانا يتصاعد من البرج.
 
 


وجاء في التعليق المرافق "الوضع الآن في فرنسا".

وحظي المنشور بمشاركات عدة من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا عقب مقتل شاب برصاص شرطي.

إلا أن الصورتين لا علاقة لهما بما حصل في فرنسا، وأرشد البحث عن الصورة الأولى إلى أنها تظهر مجسما خشبيا لبرج إيفل أُحرق خلال احتفالات لنادي جيرو لوبوي الفرنسي لكرة القدم، ضمن تقليد سنوي تحرق خلاله مجسمات خشبية.

ويمكن العثور على الصورة نفسها منشورة في حساب مصوّرٍ غطى الاحتفالات بتاريخ 25 حزيران 2023، كما يمكن العثور على صور مشابهة في صفحة النادي ضمن منشور عن الاحتفالات.

أما الصورة الثانية فهب لبرج إيفل لكن في سنة 2005، ويعود مصدر الدخان حول البرج لمفرقعات نارية أطلقت خلال الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي في 14 تموز 2005 في باريس.
 


وقد نشرت وكالة فرانس برس صورة مشابهة للبرج مغطى بالدخان.
المصدر: الحرة
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