"مخيم جنين" ينزف... 9 شهداء واكثر من 100 جريح

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين إلى تسعة، وسقوط أكثر من 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر. كما أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مختبر للعبوات الناسفة، فيما طالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف "تهجيز" سكان مخيم جنين.وأخلى الهلال الأحمر الفلسطيني أكثر من 500 عائلة من داخل مخيم جنين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة، ونقل طواقم الجمعية لوازم إغاثية عاجلة إلى جنين لمساعدة المدنيين، وفق مراسلة "الحرة".وكان الجيش الإسرائيلي نفى وقوع عمليات "تهجير" لسكان مخيم جنين.ودخلت عشرات الاليات العسكرية المخيم، فجر الثلاثاء، فيما سمعت في ساعات الليل أصوات دوي الانفجارات والاشتباكات المسلحة، وفق مراسلة "الحرة".وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته والشاباك ضبطوا ودمروا مختبرا تضمن المئات من العبوات الناسفة والوسائل القتالية. واحتوى المختبر على المئات من العبوات الناسفة، وعبوات أرضية شديدة الانفجار بالإضافة إلى بؤرة تضمنت وسائل قتالية وأمشاط ذخيرة وبندقية من نوع m4.وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بيان إن "قواتنا دخلت عش الإرهابيين في جنين، وهي تدمر مراكز القيادة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة".بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن القوات الإسرائيلية "تضرب بقوة كبيرة" منطقة جنين.وطالب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من جهته، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف "تهجير" أهالي مخيم جنين.كما قررت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.وصرح نائب محافظ جنين، كمال أبو الرب، لوكالة فرانس برس، أن "حوالى 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن"، مضيفا أنه يجري اتخاذ الترتيبات لإيوائهم في مدارس وملاجئ أخرى في مدينة جنين. (الحرة)