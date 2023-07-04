هزة أرضية في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية... كم بلغت قوتها؟

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هز زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر منطقة أوست-كامتشاتسك في كامتشاتكا بأقصى الشرق الروسي، اليوم الثلاثاء.وذكر المعهد الفدرالي الروسي للجيوفيزياء أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.9 درجة، وكانت على عمق 7 كيلومترات.ووقع الزلزال على بعد 28 كيلومترا من قرية أوست-كامتشاتسك. (روسيا اليوم)