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عربي-دولي

عناصر الجيش الأوكراني يتعاطون المخدرات والكحول على الجبهة!

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:15
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قال سيباستيان سالغادو، الصحفي الأرجنتيني ومؤسس قناة Data Urgente، إن العسكريين الأوكرانيين وبعد فرارهم من مواقعهم على الجبهة يتركون الكثير من الأدلة على تعاطي المخدرات والكحول.
وأضاف الصحفي الأرجنتيني: " في المواقع التي يفر منها العسكريون الأوكرانيون، يتم العثور على الكثير من الأشياء المختلفة. ذهبت مع الكاميرا إلى مثل هذه الأماكن. الأول (ما يلفت الأنظار هناك) وجود العديد من الدلائل على استخدام كمية كبيرة من المخدرات والكحول. هناك الكثير من المحاقن الطبية المبعثرة في كل مكان".
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كما ترك العسكريون الأوكرانيون، في مواقعهم المحصنة التي قضوا فيها الكثير من الوقت، الكثير من الرسوم والكتابات على الجدران، بحسب الصحفي.
وقال سالغادو: "كان هناك الكثير من الملاحظات باللغة الإنكليزية، على ما يبدو تركها المرتزقة. ولكن إذا سألتني عن الرمز الذي تكرر كثيرا، فهو الصليب المعقوف النازي وكذلك 14/88 (رموز قومية ومتطرفة)".
وذكر الصحفي أنه بالإضافة إلى الكثير من زجاجات الخمور، هناك أقنعة واقية من الغاز والكثير من الذخيرة والأسلحة والملابس. كما يزرع العسكريون الأوكرانيون الكثير من المفخخات الألغام التي تقتل عادة الكثير من المدنيين.

وتابع سالغادو: "دخلنا حرم إحدى الجامعات، التي استخدمها الأوكرانيون كمخبأ، وكنت على مسافة 30 سم من لغم. لقد شاهدته بعيني. صرخ أحد المرافقين باللغة الروسية، لكنني فهمته وتجمدت في مكاني. قال: انظر إلى ما بجانبك ... قمنا بوضع إشارات تحذير للآخرين". (روسيا اليوم)
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