كشف أندريه بريخودكو وهو من عناصر كتيبة "كراكين" القومية المتطرفة، وقع في قبضة القوات الروسية، أن العسكريين الأوكرانيين يخافون ركوب الدبابات الأجنبية بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية.



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وأضاف الأسير: "لقد رأيت ذات مرة كيف كان عناصر الدبابة يرتعدون من الخوف عند دخولهم دبابة ليوبارد. هم يخشون الصعود إلى هناك لأنه بمجرد ظهور هذه الدبابة في ساحة المعركة، يقوم كل الروس باستهدافها بكل الأسلحة المتوفرة لديهم بما في ذلك من العيارات الثقيلة. يتم استهداف ليوبارد بكل الأسلحة بما في ذلك الدبابات والطائرات". وقال الأسير إن سبب هذا الخوف، هو اعتقادهم بأن المقاتلين الروس يحاولون بشكل خاص اصطياد الدبابات والمعدات التي يقدمها الغرب لأوكرانيا.وأضاف الأسير: "لقد رأيت ذات مرة كيف كان عناصر الدبابة يرتعدون من الخوف عند دخولهم دبابة ليوبارد. هم يخشون الصعود إلى هناك لأنه بمجرد ظهور هذه الدبابة في ساحة المعركة، يقوم كل الروس باستهدافها بكل الأسلحة المتوفرة لديهم بما في ذلك من العيارات الثقيلة. يتم استهداف ليوبارد بكل الأسلحة بما في ذلك الدبابات والطائرات".

ورأى الأسير، أن موسم الصيد بدأ على المعدات العسكرية الغربية بين العسكريين الروس.



وتابع بريخودكو: "لقد رأينا للتو أن كل ما يمكن أن يطير، كان يطير باستمرار نحو الهدف نفسه، في اتجاه حركة الدبابة".

ويوم أمس الاثنين، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن عشرات الدبابات من طراز "ليوبارد" ستصل من ألمانيا والدنمارك إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.



في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت في حزيران 158 قذيفة هيمارس و 25 صاروخا من طراز Storm Shadow و 386 طائرة بدون طيار أوكرانية.



ووفقا له، دمرت القوات المسلحة الروسية خلال شهر، 920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد و 15 طائرة وثلاث طائرات هليكوبتر، في منطقة دونباس وزابوروجيه. (روسيا اليوم)