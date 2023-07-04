سفيرة أميركا تلتقي "المراسل المعتقل" في روسيا.. ماذا قالت عن وضعه الصحي؟

سمحت السلطات الروسية للسفيرة الأميركية في موسكو، لين تريسي، بزيارة مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، الذي اعتقلته موسكو في أذار الماضي بتهمة التجسس.



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واعتقل غيرشكوفيتش، المواطن الأميركي البالغ من العمر 31 عاما، في مدينة يكاترينبورغ أثناء قيامه بمهمة صحفية في روسيا.



وأيدت محكمة في موسكو، الأسبوع الماضي، إبقائه رهن الاعتقال حتى 30 آب المقبل.



وأنكرت "وول ستريت جورنال" هذه المزاعم، وأعلنت الحكومة الأميركية أنه محتجز ظلما.



وأثار اعتقاله صدمة للصحفيين في روسيا، حيث لم تقدم السلطات أي دليل على اتهامه بالتجسس.



ويقبع غيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو سيء السمعة في موسكو، وهو أول صحفي أميركي يواجه اتهامات بالتجسس في روسيا منذ عام 1986، عندما اعتقلت الاستخبارات السوفيتية نيكولاس دانيلوف، مراسل صحيفة (يو إس نيوز أند وورلد ريبورت) في موسكو.



وأطلق سراح دانيلوف بعد 20 يوما ضمن عملية تبادل لموظف في بعثة الاتحاد السوفياتي بالأمم المتحدة اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتهمة التجسس أيضا. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن تريسي قولها إن "السيد غيرشكوفيتش يتمتع بصحة جيدة ويظل قويا، على الرغم من ظروفه".واعتقل غيرشكوفيتش، المواطن الأميركي البالغ من العمر 31 عاما، في مدينة يكاترينبورغ أثناء قيامه بمهمة صحفية في روسيا.وأيدت محكمة في موسكو، الأسبوع الماضي، إبقائه رهن الاعتقال حتى 30 آب المقبل.وأنكرت "وول ستريت جورنال" هذه المزاعم، وأعلنت الحكومة الأميركية أنه محتجز ظلما.وأثار اعتقاله صدمة للصحفيين في روسيا، حيث لم تقدم السلطات أي دليل على اتهامه بالتجسس.ويقبع غيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو سيء السمعة في موسكو، وهو أول صحفي أميركي يواجه اتهامات بالتجسس في روسيا منذ عام 1986، عندما اعتقلت الاستخبارات السوفيتية نيكولاس دانيلوف، مراسل صحيفة (يو إس نيوز أند وورلد ريبورت) في موسكو.وأطلق سراح دانيلوف بعد 20 يوما ضمن عملية تبادل لموظف في بعثة الاتحاد السوفياتي بالأمم المتحدة اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتهمة التجسس أيضا.

وكانت آخر زيارة قامت بها تريسي لغيرشكوفيتش في منتصف نيسان الماضي. (سكاي نيوز)