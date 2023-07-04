مصر وتركيا تعلنان رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء

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أعلنت تركيا ومصر، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، وأشارتا إلى تبادل السفيرين بين البلدين.وذكرت الخارجية المصرية إلى أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.وأضافت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة "تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".