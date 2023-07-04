أردوغان سيزور الإمارات لتوقيع اتفاقيات شاملة

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علن وزير المالية التركي محمد شيمشك، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى الإمارات بعد أسبوعين للتوقيع على اتفاقيات ثنائية شاملة.تصريح شيمشك جاء نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسة أردوغان مساء الاثنين، تعليقاً على الزيارة التي أجراها برفقة جودت يلماز نائب الرئيس قبل أسبوعين إلى الإمارات.وذكرت الوكالة أن شيمشك أوضح أن التنسيق يجري من خلال وزارته، مشيراً إلى أنهم قطعوا شوطاً طويلاً في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات.وأضاف: "سنكمل العمل في الأسبوعين المقبلين ومن المحتمل أن يقوم رئيسنا بزيارة الإمارات بعد ذلك".وتابع: "من الناحية الفنية أحرزنا تقدماً كبيراً ومن المحتمل أن يكون هناك اتفاق إطاري شامل".