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إقتصاد
ارتفاع في اسعار الذهب... ما علاقة الاحتياطي الأميركي؟
Lebanon 24
04-07-2023
|
04:45
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ارتفعت أسعار الذهب وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأميركي لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلا.
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وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتبلغ1925.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.
وقد يكون حجم التداول متواضعا بسبب العطلة الأميركية.
ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في يوليو تموز بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الاتحادي في بورصة شيكاغو التجارية مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50 بالمئة قبل خفض متوقع في في مايو أيار 2024. وأسعار الفائدة المرتفعة الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما كبح من صعود أسعار السبائك نظرا لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1،254.44 دولار. (الحرة)
إقتصاد
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