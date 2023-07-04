هل سيكون الأردن الهدف التالي لإيران؟ هذا ما كشفته "The Hill"

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تتمثل إحدى ركائز الاستراتيجية الإيرانية الطويلة المدى لتدمير إسرائيل في نشر جيوش بالوكالة بهدف تطويقها وخنقها. ويظهر ذلك جلياً في دول مثل لبنان من خلال حزب الله وفي كل من سوريا والعراق من خلال وحدات الحشد الشعبي وفي اليمن من خلال الحوثيين. وكل هذه الجماعات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني.وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "لقد نجح هذا الأمر حتى الآن بشكل جيد لدرجة أن طهران بدأت في التفكير بضحية جديدة وليس هناك أفضل من المملكة الأردنية الهاشمية، التي هي من بين الدول العربية المعادية لإسرائيل. ويستضيف الأردن ملايين اللاجئين. جغرافياً، يقع الأردن شرق إسرائيل والضفة الغربية، التي لم يفقد مواطنوها الفلسطينيون الأمل في قيام دولة فلسطينية "من النهر إلى البحر". إذا، لماذا تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل الأردن حليفًا مستقرًا وموثوقًا؟".وتابعت الصحيفة، "في الواقع، يشكل الأردن الهدف المنطقي التالي لإيران في حملتها لتدمير إسرائيل، وذلك بعد أن أصبح جلياً بالنسبة لطهران أن الفوز في حرب تقليدية ليس الآن واردًا. إن زعزعة الاستقرار في المملكة من قبل إيران هو خطوة منطقية تمامًا، وذلك بهدف خلق بيئة يمكن أن يزدهر فيها الحلفاء الإيرانيون مثل حماس والجهاد الإسلامي. قبل عشر سنوات، إن سُئل القادة السياسيون والأمنيون الإسرائيليون عما سيفعلون إذا تعرض الأردن للهجوم، فغالباً ما كان جوابهم حينها أنهم سينشرون جنودهم لدعم الملك عبد الله الثاني. أما اليوم فالجواب اختلف تماماً. لا يزال الاسرائيليون يعتبرون الأردن ضروريًا للمصالح الاستراتيجية، لكن استعدادهم للقتال من أجل هذه المصالح قد انخفض بشكل كبير".وأضافت الصحيفة، "على الحدود الشمالية، تسيطر إيران على لبنان من خلال حزب الله. أما في سوريا، فيسمح الرئيس السوري بشار الأسد للحرس الثوري الإسلامي إقامة مواقع عسكرية على حدود إسرائيل، ونقل صواريخ دقيقة التوجيه عبر سوريا إلى لبنان. غرباً، تسيطر إيران بشكل فعال، كليًا أو جزئيًا، على الجيش والبرلمان العراقي. في الواقع، يمكن اعتبار العراق نموذجًا لما تريد إيران القيام به للسيطرة على الأردن، فسبق وتم دمج وحدات الحشد الشعبي التي تسيطر عليها إيران في الجيش العراقي، والعديد من السياسيين العراقيين إما يخشون المقاومة أو يدعمون إيران بشكل صريح".وبحسب الصحيفة، "إلى الجنوب والشرق من إسرائيل، تعمل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني بشكل وثيق مع إيران في هدفهما المشترك المتمثل في إزالة إسرائيل من خلال حرب متعددة الجبهات. وإلى أقصى الجنوب يتواجد الحوثيون في اليمن، الذين يمكن الاستعانة بهم في حال اندلاع حرب إقليمية. إذاً، أين سيكون هدف إيران التالي؟ تحاول إيران زعزعة استقرار المناطق لخلق فراغ في السلطة، فهي لا تسعى إلى نقل الأسلحة إلى الضفة الغربية فحسب، بل أيضًا إلى تهيئة الظروف لتهديد إسرائيل من مناطق متعددة".وتابعت الصحيفة، "يقع الأردن إلى الشرق من الضفة الغربية المضطربة، ويُعتبر بلداً مستقراً. إذن كيف ستتمكن إيران من زعزعة استقرار الأردن لتمهيد الطريق لنظام موالٍ لها، أو الأفضل من ذلك، إنشاء وحدات تعبئة للسيطرة على البلاد، كما فعلوا في سوريا؟ نظراً لأن الملك عبدالله مسيطر بشكل فعال على مجلس النواب والجيش، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استهداف السكان الضعفاء في الأردن".ورأت الصحيفة أن "الوقت قد حان لمساعدة الأردن وملكها في الحفاظ على استقرار البلاد". ودعت الصحيفة "الولايات المتحدة لإعطاء المساعدات الأميركية التي كانت مخصصة للجيش اللبناني والبالغة 140 مليون دولار إلى الأردن لتنمية اقتصاده". كما وطالبت الصحيفة "الولايات المتحدة بإقناع الأوروبيين بتقديم مساعدات مالية للأردن خوفاً من توسع النفوذ الإيراني الذي قد يهدد حدودهم يوماً ما".