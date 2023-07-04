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سوريا.. مقتل عائلة بريف حلب بقذيفة صاروخية

Lebanon 24
04-07-2023 | 06:00
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أفادت وكالة "سانا" السورية بأن عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص هم الأب والأم وطفلتان، قتلوا في بلدة أورم الكبرى بريف حلب جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على البلدة.
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المصدر: روسيا اليوم
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سوريا

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