سوريا.. مقتل عائلة بريف حلب بقذيفة صاروخية

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص هم الأب والأم وطفلتان، قتلوا في بلدة أورم الكبرى بريف حلب جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على البلدة.



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