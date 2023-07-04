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عربي-دولي

بدء اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث اعتداءات إسرائيل على جنين

Lebanon 24
04-07-2023 | 05:20
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انطلق اليوم اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة لبحث التطورات الأخيرة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.

وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك: "بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية، تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر الاثنين على مدينة جنين ومخيمها".
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وأوضح أن "الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

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