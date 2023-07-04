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عربي-دولي

لحظات مرعبة... هكذا صدم بسيارته عائلة بأكملها! (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2023 | 08:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عملية دهس مروعة في منطقة "مدينتي" المصرية.

ويظهر في الفيديو رجلا يمشي فيما تتواجد سيارة مقابله تسير إلى الخلف، وفي لحظة مفاجئة تغير السيارة مسارها لتتجه إلى الأمام وتصدم الرجل. وفي ما بعد تظهر امرأة وعدد من الأطفال وهم يتوجهون إلى مكان الحادث ليقوم بعدها سائق السيارة بالقيادة إلى الخلف ومن ثم إلى الأمام، فيما يبدو أنه محاولة دهس متعمدة.
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وقد تبين أن الحادث تسبب في مقتل سيدة وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 

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