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عربي-دولي

بوتين: روسيا ستواصل مقاومة العقوبات والضغوط الخارجية

Lebanon 24
04-07-2023 | 06:30
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده ستواصل "مقاومة" العقوبات و"الضغوط الخارجية"، وذلك في كلمة أمام قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وقال بوتين وفق ما اوردت "وكالة الصحافة الفرنسية": إن "روسيا تقاوم بثبات وستواصل المقاومة في مواجهة الضغوط الخارجية، العقوبات والاستفزازات"، شاكرا لقادة دول المنظمة "دعمهم" له في مواجهة التمرد المسلح الذي نفذته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية أواخر حزيران الفائت.
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المصدر: روسيا اليوم
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