الجامعة العربية: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي

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حذر مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، "إسرائيل" من مغبة هجومها المتواصل على جنين، قائلا إنه ينذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما يصعّب من مهمة إحياء جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.وحذر مجلس الجامعة العربية من أن "ما يجري في جنين يقلص فرص إحياء عملية السلام، ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتسوية".وأعلن أن العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي، وتنذر بعواقب وخيمة.