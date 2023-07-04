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عربي-دولي
بيانٌ من الجيش الإسرائيلي عن أحداث جنين.. ماذا أعلن فيه؟
Lebanon 24
04-07-2023
|
05:57
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أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أورد فيه آخر تطورات عمليات المداهمة التي أجراها داخل مخيم جنين خلال الليل من أجل تحديد ما أسماه مواقع مختبرات لصنع المتفجرات والبحث عن المسلحين.
وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "تم اعتقال أكثر من 110 فلسطينيين.. تبقت أمامنا 10 أهداف لمهاجمتها داخل مخيم جنين".
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وأضاف: "تم العثور على 5 مختبرات متفجرات تحتوي على مئات المتفجرات والمواد المتفجرة ووسائل إنتاج المتفجرات، إضافة إلى أنه تم العثور على فتحتين تحت الأرض داخل مسجد مرتبط بمنظمة إرهابية تحتويان على العديد من الأسلحة".
ولفت الجيش في بيانه إلى أنه "نفذ حوالى 20 هجوماً نصفها تقريباً على مناطق مفتوحة من أجل السماح بحركة القوات، أما باقي العمليات فقد نفذت لإبعاد التهديد".
كذلك، فقد أوضح جيش العدو أنه "تم تحديد عدد كبير من المعدات العسكرية التي تم التعرف عليها مع المنظمات الإرهابية، أجهزة اتصال لاسلكية، وسترات، ومتفجرات، وزجاجات مولوتوف".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "العملية وجهت ضربة للخلايا المسلحة" منوهاً بأن "العملية تأتي بإنجازات مبهرة" حسب تعبيره.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن غالانت قوله في ختام اجتماع تقييم أمني إنه للجيش الإسرائيلي الحرية الكاملة واستخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهداف العملية وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
بدورها، ذكرت وسائل إعلامية أن العملية ستنتهي الليلة وفقا لتقديرات أمنية إسرائيلية.
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