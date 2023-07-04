"الناتو" يُمدّد ولاية ستولتنبرغ لعام إضافيّ

قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، تمديد ولاية الأمين العام ينس ستولتنبرغ لعام آخر.



وكان ستولتنبرغ يشغل في السابق منصب رئيس وزراء النرويج ثم تولى منصب الأمين العام في 2014. (سكاي نيوز)