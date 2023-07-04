"تذكير بالنكبة".. شهادات فلسطينيين توثق جرائم الإحتلال في جنين!

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان: "تفاصيل رحلة خروج غير آمنة.. شهادات النازحين من جنين توثق جريمة الاحتلال"، وجاء فيه:

تفترش الستينية "أم حسين ضبايا" الأرض في ساحة مستشفى ابن سينا شرق مدينة جنين وحولها حفيداها (4 و6 أعوام)، بعد خروج العائلة من منزلها في المخيم، مساء الإثنين، تمهيداً لقصفه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

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وكان ضابط في المخابرات العسكرية الإسرائيلية أبلغ عائلة ضبايا أن منزلها سيتم قصفه ليل الإثنين، وذلك خلال الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين منذ فجر الاثنين، والذي أطلقت عليه إسرائيل عملية "بيت وحديقة"، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية في جنين.



تقول أم حسين: "عصر أمس الإثنين، وردنا اتصال من المخابرات الإسرائيلية بضرورة مغادرة منزلنا لأنهم قرروا قصفه، الحجج كثيرة، ودائما جاهزة عند جيش الاحتلال… وجود مقاومين في المنزل".



وأضافت: "ربما حفيدي ذو الأربعة أعوام هو المقاوم، نحن نعيش في المنزل مع بعضنا، 10 أفراد أصبحنا في الشارع".



بلاغات بقصف المنازل وكان ضابط في المخابرات العسكرية الإسرائيلية أبلغ عائلة ضبايا أن منزلها سيتم قصفه ليل الإثنين، وذلك خلال الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين منذ فجر الاثنين، والذي أطلقت عليه إسرائيل عملية "بيت وحديقة"، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية في جنين.تقول أم حسين: "عصر أمس الإثنين، وردنا اتصال من المخابرات الإسرائيلية بضرورة مغادرة منزلنا لأنهم قرروا قصفه، الحجج كثيرة، ودائما جاهزة عند جيش الاحتلال… وجود مقاومين في المنزل".وأضافت: "ربما حفيدي ذو الأربعة أعوام هو المقاوم، نحن نعيش في المنزل مع بعضنا، 10 أفراد أصبحنا في الشارع".

وأبلغت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية كثيرة داخل المخيم بقرارات قصف منازلها تلك الليلة، بدعوى وجود مقاتلين داخلها، في حين اضطر عدد كبير من أهالي المخيم للخروج مع أطفالهم بحثا عن أقرب نقطة آمنة.



ويقول الأهالي إن عملية الخروج ذاتها ليست آمنة، فالآليات العسكرية متمركزة على مداخل المخيم، والقناصة ينتشرون على أسطح المنازل، بينما لم تترك الطائرات المسيرة سماء المخيم منذ ساعات الفجر الأولى.



وتعرض عدد من النازحين لإطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، خلال محاولة هروبهم من أحد شوارع المخيم، في حين علا صراخ الأطفال وبكاؤهم.

وأوضحت أم حسين أن أفراد العائلة خرجوا أولا محاولين الوصول إلى الحارة الغربية، لكن ذلك كان شبه مستحيل، لأن الطرق كلها مجرفة ومدمرة"، وأضافت: "لقد نقلتنا سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن سينا وكنت أنتظر أخي للوصول إلى منزله في حارة الجابريات المتاخمة للمخيم. المحلة هناك لست آمنة، لكن أين سنذهب؟ هل يمكن أن نبقى مع الأطفال والنساء هنا في المستشفى؟!".



إعادة لمشاهد النكبة

وفي مشهد يذكرهم بالخروج من البلدات والقرى الفلسطينية خلال نكبة عام 1948، ينزح أهالي المخيم في شوارع مدينة جنين إلى المستشفيات التي يُعتقد أنها أكثر مكان آمن في المدينة، وإلى مقر البلدية في منتصف المدينة.



وفي المركز الكوري التابع لمقر بلدية جنين، وقفَ كفاح ضبايا مع عدد من الأهالي يتشاورون حول مكان قضاء ليلة الليلة الإثنين. هنا، يقول ضبايا: "كنا في منزلنا، وصلنا قرار الترحيل بواسطة ضابط الإسعاف، قال لي إن منزل عمي أبو حسين ضبايا تقرر قصفه، وإن علينا أن نترك منزلنا أيضا، لأنه ملاصق لمنزل عمي".



وأضاف ضبايا: "خرجنا بدون أي شيء، فقط أخدنا أطفالنا وتركنا المنزل، كنا قرابة 60 شخصا تجمعنا كلنا وانتقلنا بواسطة سيارة الإسعاف إلى هنا".



وتابع: "أجدادي عاشوا النكبة ولجؤوا إلى المخيم، وأنا أعيش النزوح من المخيم اليوم أولا إلى هنا في بلدية جنين، والآن أستعد للجوء لقرية برقين القريبة عند أحد الأقارب".



ويعيش في مخيم جنين أكثر من 14 ألف شخص، وتم إجلاء أكثر من 500 عائلة، بمتوسط 5 أفراد على الأقل في كل عائلة، سواء من تمكنوا من الهرب بأنفسهم أو من أجلتهم سيارات الإسعاف، وتحولت ساحة مستشفى جنين الحكومي المحاذي لمخيم جنين إلى محطة انتظار للنازحين.



استنفار ومبادرات شعبية

وتعيش مدينة جنين حالة من التوتر والاستنفار لاستقبال العائلات النازحة، وانتشرت عبر تطبيقات الهواتف النقالة دعوات من سكان المدينة والقرى المحيطة لاستقبال النازحين، وتكررت رسالة "بيوتنا مفتوحة لكل من خرج من منزله في المخيم لمن تقطعت به السبل، تواصلوا معنا، ونحن بخدمتكم".



وتفاعل السكان مع مبادرات توفير الطعام والمياه للنازحين، وفتحت السلطات مقر البلدية والمركز الكوري التابع لها، في حين قال رئيس بلدية جنين نضال عبيدي إن قرابة 200 عائلة وصلت أولا إلى مقر البلدية، قبل أن يتوافد الأهالي من المدنية لنقلهم لمنازلهم الخاصة.



وأضاف عبيدي أن "عائلات كثيرة أُبلغت بهدم منازلها، وبطبيعة الحال ولضيق مساحة المخيم والتصاق منازله ببعضها، فأي منزل مهدد بالقصف، فإن المنازل القريبة سيتركها أهلها لأنها ستضرر".



وأكد أن حالة التكاتف الحاصلة في مدينة جنين وقراها وتضامنهم مع أهالي المخيم هي حالة مشرفة جدا ولافتة للغاية، حيث لم يقبل الأهالي أن يبيت سكان المخيم في المركز الكوري أو مقر البلدية ونقلوهم إلى منازلهم.



وتعمل سيارات الإسعاف في نقل الأهالي من المخيم إلى ساحة مستشفى جنين قبل توزيعهم في أماكن أخرى.



ووسط ساحة المستشفى، تبحث عائلات عن أطفالها الذين فقدتهم خلال النزوح، وتقول بهية طوالبة من ساحة المستشفى: "نحن عائلات معنا أطفال، كيف يمكننا البقاء في المخيم بعد كل هذه التهديدات بقصفه".



وتصف بهية مشهد خروجها مع أطفالها بالصعب والمرعب، وتتابع: "قالوا لنا إن هناك مقاومين بالقرب من المنزل، خرجنا إلى الشارع ورفعنا أقمشة بيضاء لنتمكن من المرور دون إطلاق النار، ولم نأخذ معنا شيئا".



وتابعت: "الأطفال كانوا جياعاً وحاصرونا لساعات طويلة، وأجبرونا على الخروج بملابسنا فقط.. لم أحمل معي سوى هاتفي وأطفالي فقط"، تضيف طوالبة. (الجزيرة نت)