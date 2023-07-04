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فيديوهات لعملية دهسٍ في تل أبيب.. التوتر كبير وإصابة 10 أشخاص!

Lebanon 24
04-07-2023 | 06:20
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أفادت تقارير عديدة عن وقوع عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، وذلك تزامناً مع العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضدّ مخيم جنين في الضفة الغربية.
 
وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل 10 إصابات بينهم أشخاص في حالة خطيرة جراء العملية التي وقعت في  شارع بينشاس روزين بتل أبيب، فيما لم تتضح بعد هوية المنفذ.
 
بدورها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن عملية الدهس كانت متعمدة، فيما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ منفذ العملية قد قُتل برصاص شخصٍ مدني كان في المحلة.
 
إلى ذلك، انتشرت عبر موقع "تويتر" سلسلة من الفيديوهات التي توثق الحادثة التي حصلت، وتبين أنها وقعت ضمن شارع يتضمن متاجر كثيرة، فيما أظهرت إحدى اللقطات وجود جثة لأحد الأشخاص على الأرض يُرجح أن تكون لمنفذ العملية.
 
مع هذا، فقد تحدثت مصادر إسرائيلية عن مقتل أحد المصابين في عملية تل أبيب، فيما كشفت وسائل إعلام العدو أنّ منفذ الواقعة كان يرتدي الزيّ العسكري الاسرائيلي.
 
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