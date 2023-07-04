وزيرا خارجية الأردن وتركيا: تعاوننا مهم جدا للملفات الإقليمية

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أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، بدء مرحلة جديدة من التعاون مع الأردن، من التنسيق عالي المستوى على مستوى الوزراء.وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في أنقرة، قال فيدان إن "العلاقات التركية الأردنية مهمة ليس فقط للعلاقات الثنائية، بل أيضا للملفات الإقليمية التي تهمنا معا".بدوره، قال الصفدي: "أنجزنا محادثات إيجابية للغاية، ونحن مصممون على رفع مستوى علاقاتنا لأعلى المستويات"، مشددا على أن "علاقاتنا مع تركيا مهمة للغاية، في الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية وكل الملفات، وتعاوننا مع الجانب التركي مهم جدا للملفات الإقليمية، وهذا أمر مهم ويهمّ البلدين".وأكد أنه "لدينا الكثير من الرؤى المشتركة مع الجانب التركي مثل الموقف من الملف الفلسطيني"، داعيا إلى "وقف هجمات الجيش الإسرائيلي في جنين.. نريد وقف التوتر والعنف والهجمات".وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية تريد شرعنة الاستيطان غير الشرعي، وتريد السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، ولكن الحماية الهاشمية للمسجد الأقصى مهمة جداً، كما يجب أن يتم التركيز على حل شامل وعاجل على مبدأ الدولتين".وأشار الصفدي إلى أن "إسرائيل ماضية في انتهاك الاتفاقيات الدولية وإجهاض حل الدولتين، والإجراءات الإسرائيلية لن تلغي الحقيقة التاريخية أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"التحرّك فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين".من جهة أخرى، أفاد بأنه تم خلال اللقاء بحث "ضرورة العمل بشكل مكثف لدعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية"، مؤكدا أن "البلدين متفقان على ضرورة حلّ الأزمة السورية وزيادة دعم اللاجئين". (روسيا اليوم)