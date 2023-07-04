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عربي-دولي

الأمين العام لحلف الناتو يعلن بقاءه في منصبه حتى 2024

Lebanon 24
04-07-2023 | 07:30
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينش ستولتنبرغ، أنه سيبقى في منصبه سنة أخرى حتى 1 تشرين الاول 2024.

وقال ستولتنبرغ على صفحته في "تويتر": "إنه شرف لي قرار الحلفاء في الناتو تمديد ولاية الأمين العام لحلف الناتو حتى 1 تشرين الاول 2024".
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وأشار ستولتنبرغ بأن العلاقة عبر الأطلسي "ضمنت حريتنا وأمننا لما يقرب من 75 عاما، وفي عالم أكثر خطورة أصبح تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وهذا التجديد لعام إضافي، هو الثاني منذ 2022، تاريخ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتسلم ستولتنبرغ أول مرة منصبه في بداية شهر تشرين الاول سنة 2014. (روسيا اليوم)          
المصدر: روسيا اليوم
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