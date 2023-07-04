الأمين العام لحلف الناتو يعلن بقاءه في منصبه حتى 2024

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينش ستولتنبرغ، أنه سيبقى في منصبه سنة أخرى حتى 1 تشرين الاول 2024.وقال ستولتنبرغ على صفحته في "تويتر": "إنه شرف لي قرار الحلفاء في الناتو تمديد ولاية الأمين العام لحلف الناتو حتى 1 تشرين الاول 2024".وأشار ستولتنبرغ بأن العلاقة عبر الأطلسي "ضمنت حريتنا وأمننا لما يقرب من 75 عاما، وفي عالم أكثر خطورة أصبح تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".وهذا التجديد لعام إضافي، هو الثاني منذ 2022، تاريخ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتسلم ستولتنبرغ أول مرة منصبه في بداية شهر تشرين الاول سنة 2014. (روسيا اليوم)