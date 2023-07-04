ما حقيقة "إحتراق" برج إيفل خلال أعمال الشغب في فرنسا؟

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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين زعم ناشروهما أنهما تظهران احتراق برج إيفل خلال الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا على مقتل شاب برصاص شرطي.بيد أن الصورة الأولى تعود لمجسم خشبي للبرج أُحرق الشهر الماضي خلال احتفالات ناد فرنسي لكرة القدم، أما الثانية فتعود لأدخنة مفرقعات نارية في برج إيفل سنة 2005 خلال الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، وفق ما أكدته خدمة وكالة فرانس برس لتقصي الحقائق.ويتضمن المنشور صورتين تبدو في الأولى ألسنة نيران تلتهم برج إيفل، أما الثانية فتظهر دخانا يتصاعد من البرج. (العربية)