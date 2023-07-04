رسالةٌ "إسرائيلية" إلى لبنان عبر أحداث جنين.. محللون يكشفون ما يدور في تل أبيب!

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رون بن يشاي كبير الخبراء العسكريين في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال إن "العدوان الجاري على جنين يهدف إلى توجيه ضربة لكبار مسؤولي المقاومة، ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية المستهدفة بالقدر المطلوب، اعتمادًا على الإنجازات التي ستتحقق، خاصة أنه في جنين توجد عدة مراكز لحماس والجهاد الإسلامي وفتح، مع وجود مراكز فرعية، لكن الصعوبة الرئيسية الآن أمام الجيش أن المسلحين يتمركزون في أماكن في عمق المخيم، ولا ينكشفون لمواجهة القوات علانية، ولعل هذا هو السبب في عدم وجود اشتباكات حتى الآن".وأضاف في مقال أنه "رغم استيلاء الجيش على جزء كبير من المتفجرات التي أعدها المقاومون في المخيم، فإنه يسعى لإخراجهم من أماكنهم، مع توقع أن يتم الجزء الصعب نسبيًا من العملية خلال ساعات قليلة على الأقل، لا سيما أن الجيش يعمل وفق طريقة "التحفيز ورد الفعل"، للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاومين لمواجهة القوات أو الاستسلام، بعدم السماح لهم بمسارات الهروب، ومنعهم من ترسيخ وجودهم في أماكن أخرى في الضفة الغربية".وأشار إلى "محاولات الحكومة تبرير توقيت العدوان ضد جنين، لكن الجمهور الاسرائيلي قد يدّعي أنها انطلقت لصرف الأنظار عن يوم تعطيل الاحتجاج على الانقلاب القانوني، لكن تقرر شن العملية على أي حال بسبب الظروف المفصلة سابقاً، حيث كان المقامون يستعدون منذ فترة طويلة لعملية كبيرة للجيش في المخيم، وقاموا بإعداد حواجز حديدية وعوائق على الطرق، ووضعوا عبوات ناسفة كبيرة على الطرق، وقدّروا أن القوات ستمرّ في عربات مدرعة، مع توفر عنصر آخر في خطتهم الدفاعية هو نظام الإنذار، بالملاحظات والرسائل من السكان على مواقع التواصل، بمجرد أن يلاحظوا تحركات قوات الجيش".آفي يسسخاروف محلل الشؤون العربية بصحيفة يديعوت أحرونوت، اعترف بأن العدوان الجاري على جنين لن يوفر سوى رد مؤقت على سلسلة الهجمات الفلسطينية ضد الاحتلال، وأضاف: "لذلك فمن المشكوك فيه ما إذا كانت عملية كبيرة في جنين ستوفر إجابة حقيقية للتحديات الأمنية الناشئة في القطاعات الشمالية من الضفة الغربية، ربما فقط إجابة مؤقتة، ويمكن أن يستمر تطهير خلية ميدانية من المسلحين لبضعة أسابيع أو أشهر في أحسن الأحوال".وأضاف في مقال أن "التقدير السائد في هذه الساعات أن إسرائيل ستجد نفسها في غضون أسابيع قليلة في عملية عسكرية مكثفة أخرى في جنين، وهذا في الواقع المشكلة الرئيسية التي تتزايد مع كل يوم، بل وتتسارع، في ضوء استئناف تنفيذ هجمات في الضفة الغربية من أجل زعزعة الأمن الاسرائيلي، من خلال تعميم الأسلحة والمتفجرات والمعلومات التكنولوجية الخاصة بأساليب تهريب الوسائل القتالية عند الحدود اللبنانية والأردنية".وختم بالقول إن "التخوف الاسرائيلي يكمن من محاولة إدخال أسلحة باستخدام طائرات بدون طيار، بوصفها أداة بسيطة نسبيًا ورخيصة، وقد تحمل أوزانًا محدودة بالفعل، لكنها كافية لإحداث أضرار بإسرائيل، وطالما أنه لا توجد سلطة فلسطينية عاملة يمكنها السيطرة على الواقع الميداني في جنين ونابلس، وطالما أن إسرائيل لا تريد إعادة احتلالها، والإقامة فيها بشكل دائم، فمن المشكوك فيه أننا سنرى حلاً أمنيًا لتحدّي المقاومة، وهي مشكلة تلوح في الأفق الإسرائيلي".في سياق متصل، كشف إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "سلطات الاحتلال عاشت حالة من الارتباك حينما قررت في المرحلة الأولى من العدوان على جنين عدم تسميته بـ"العملية"، حتى سارع المتحدث باسم الجيش دانيال حاغاري لوصفها بـ"العملية المستهدفة"، ربما لسبب أكثر أهمية هو إرسال رسالة لغزة ولبنان، بأن العملية ليست موجهة ضدهم، ولن تمتد لساحات أخرى، والسعي الإسرائيلي يسعى لإبقائهما خارج دائرة التصعيد، بالزعم أن هذه "ليست عملية، بل غارة واسعة النطاق"، وفقا لما جاء على لسان مسؤول أمني كبير.ولفت آيخنر إلى أنّ "وزارة الخارجية تراقب ردود الفعل العالمية للعدوان الجاري على جنين وتزعم أنه لا يوجد ضغط سياسي، لكن المفهوم أن الساعة الرملية السياسية محدودة للغاية في الوقت الحالي، وكلما طالت العملية، ازدادت الانتقادات الموجهة لإسرائيل".