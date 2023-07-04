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عربي-دولي

تأشيرة دخول جديدة للهجرة إلى كندا... ما الشروط المطلوبة؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 08:22
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تعتزم كندا طرح تأشيرة دخول جديدة تؤهل حاملها للهجرة والانتقال إلى كندا والعيش الكامل فيها، حيث استمدت السلطات الكندية هذه الفكرة المقترحة من فترة وباء كورونا التي تسببت بتغيرات جذرية وكبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك تحولات في أسواق العمل المختلفة.
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وبحسب تقرير نشرته جريدة "METRO" البريطانية، فإن السلطات الكندية تعتزم طرح تأشيرة خاصة للأشخاص المتنقلين، أي الذين يعملون بوظيفة ثابتة ولكن عن بُعد، وهي طريقة العمل التي شهدت انتشاراً واسعاً في العالم خلال فترة "كورونا"، حيث لا يحتاج هؤلاء الأشخاص الالتزام بالدوام في مكاتبهم رغم أنهم يعملون بنظام "full time" في وظيفة معينة.

وتتيح هذه التأشيرة لحاملها الانتقال إلى كندا والعيش فيها شريطة أن تكون لديه وظيفة ثابتة في شركة أجنبية مقرها خارج كندا، والوظيفة التي يقوم بها تتم تأديتها بنظام "العمل عن بُعد". (العربية)
 
 
 
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