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عربي-دولي

الأمن يضبط نوعا "مبتكرا" من المواد المخدرة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-07-2023 | 08:40
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، ضبط نوع "مبتكر" من المواد المخدرة جنوبي البلاد.

وذكر في بيان صحفي: "بمعلومات استخبارية مؤكدة وبعد استحصال الموافقات القضائية ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة مركزا طبيا وهميا يقوم بعمليات الحقن والتجميل خارج الضوابط والشروط الصحية، حيث قبض على أحد المستثمرين فيه بعد العثور على أدوية ممنوعة وأجهزة متنوعة صودرت بالتنسيق مع الجهات المختصة".
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وأضاف: "وفي ذات المحافظة تمكنت مفارز جهازنا بكمين محكم من القبض على متهم بالجرم المشهود في إحدى السيطرات عُثر برفقته على (59) قطرة مخدرة تستخدم للتعاطي عن طريق الشم، وهي نوع من أنواع التعاطي المبتكرة للمخدرات جرى نقلها من بغداد إلى البصرة بعدما كانت معدة للتوزيع داخل المحافظة".

وبين البيان: "قدم المتهمون إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقا للقانون". (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
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