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حماس: العملية البطولية في "تل أبيب" رد طبيعي على مجزرة جنين

Lebanon 24
04-07-2023 | 09:00
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 اعلنت حركة المقاومة الاسلامية "حماس "في بيان ان العملية البطولية في "تل أبيب" رد طبيعي على مجزرة جنين ومقاومة الشعب الفلسطيني  مستمرة حتى زوال الاحتلال".

 وقالت:" نزف إلى الشعب الفلسطيني العظيم والامة العربية والإسلامية، شهيدها المجاهد حسين عيسى حسين خلايلة (23 عامًا) من بلدة السموع في الخليل، والذي ارتقى خلال تنفيذه العملية البطولية في "تل أبيب" ظهر اليوم .
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 واشارت حماس الى إن "هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".

 واضاف البيان: "إنّ مقاومة الشعب الفلسطيني ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها، ثأراً لدماء الشهداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخططات التهويد، ولن تنكسر إرادة  هذا الشعب ومقاومته مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان الشباب  الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم".

 
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