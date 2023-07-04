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عربي-دولي

عبداللهيان: إيران تسعى للاستفادة من فوائد عضويتها في منظمة شنغهاي

Lebanon 24
04-07-2023 | 09:30
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران تسعى جاهدة وبصفتها العضو التاسع في منظمة شنغهاي لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف والاستفادة من فوائد هذه العضوية بالكامل.

وبعد انضمام طهران إلى عضوية المنظمة، نشر عبد اللهيان تغريدة له على"تويتر"، أشار فيها إلى أن "الدبلوماسية النشطة لحكومة إبراهيم رئيسي قد سجلت إنجازا جديدا للشعب الإيراني العظيم بتحقيقها العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون"، معتبرا أن "هذه الخطوة مهمة في اتباع سياسة خارجية شاملة لتعزيز سياسة الجوار والتطلع نحو آسيا".
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وشدد على أن "إيران تسعى جاهدة وبصفتها العضو التاسع في هذه المنظمة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف والاستفادة من فوائد هذه العضوية بالكامل"، لافتا إلى أن "تعددية الأطراف هي الاستراتيجية الأساسية للدول الرائدة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي".

وأوضح أن "الجهد المشترك للحكومة والبرلمان في الموافقة على مختلف وثائق شنغهاي هو سبب للامتنان". (روسيا اليوم)        
المصدر: روسيا اليوم
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