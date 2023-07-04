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عربي-دولي

ماكرون يكشف الوضع: هل تخطت فرنسا ذروة الاضطرابات؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 09:15
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مع رؤساء بلديات في قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، إن ذروة الاضطرابات في البلاد قد ولت.

ونقلت قناة بي.إف.إم.إم.تي.في عن ماكرون قوله "علينا توخي الحذر بشأن الأيام والأسابيع المقبلة، لكن كما ترون، فقد مرت ذروة الاضطرابات".
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وشدد ماكرون خلال الاجتماع على أن "الأولوية المطلقة الآن يجب أن تكون لضمان النظام على المدى الطويل".

وكان ماكرون في تصريحات سابقة، قد ألقى باللوم على ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي في أعمال العنف من قبل المراهقين في شوارع البلاد حيث إنهم يقلدون ألعاب المغامرات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أنه في صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضابط شرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير ما أدى إلى مقتله، ووفقا لمسؤولي الأمن فإن الشاب لم يمتثل لمطالبهم.

اندلعت أعمال شغب واستمرت عدة أيام، وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم إحراق 3.8 ألف سيارة، كما تعرضت مباني الشرطة والحكومة لهجمات وأعمال تخريب. (روسيا اليوم) 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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