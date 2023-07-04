Advertisement

إقتصاد

"الماليّة" الروسيّة تقدمت بمقترح لتخفيض نفقاتها في ميزانية العام 2024... ما السبب؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1084168-638240847896474861.jpg
Doc-P-1084168-638240847896474861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت وزارة المالية الروسية بمقترح لتخفيض نفقاتها في ميزانية العام 2024 بنسبة 10 بالمئة، بهدف خفض الفجوة التمويلية لديها خلال العام المقبل، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "فيدوموستي" اليومية، نقلا عن مصادر حكومية في موسكو.
Advertisement

وذكر التقرير أن الخطوة ستوفر للحكومة الروسية الأموال التي يمكن استخدامها للإنفاق على مجالات تتعلق بالجيش والأمن القومي، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الروسية تواجه فجوة في الميزانية للعام القادم من شهر يناير وحتى مايو تبلغ 42 مليار دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس للإقرار بضرورة العمل على تخفيض العجز لديها من خلال خفض الإنفاق.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تنظر إلى زيادة الاقتراض المحلي أو زيادة الضرائب على أنها بدائل "أقل جاذبية". (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-07-04
11:30 | 2023-07-04
11:00 | 2023-07-04
10:00 | 2023-07-04
09:34 | 2023-07-04
09:30 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website