"الماليّة" الروسيّة تقدمت بمقترح لتخفيض نفقاتها في ميزانية العام 2024... ما السبب؟

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تقدمت وزارة المالية الروسية بمقترح لتخفيض نفقاتها في ميزانية العام 2024 بنسبة 10 بالمئة، بهدف خفض الفجوة التمويلية لديها خلال العام المقبل، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "فيدوموستي" اليومية، نقلا عن مصادر حكومية في موسكو.وذكر التقرير أن الخطوة ستوفر للحكومة الروسية الأموال التي يمكن استخدامها للإنفاق على مجالات تتعلق بالجيش والأمن القومي، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الروسية تواجه فجوة في الميزانية للعام القادم من شهر يناير وحتى مايو تبلغ 42 مليار دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس للإقرار بضرورة العمل على تخفيض العجز لديها من خلال خفض الإنفاق.وأوضحت المصادر أن الحكومة تنظر إلى زيادة الاقتراض المحلي أو زيادة الضرائب على أنها بدائل "أقل جاذبية". (سكاي نيوز)