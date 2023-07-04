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عربي-دولي

الهجوم على جنين مستمرّ... إنفجارات عنيفة واشتباكات وفرار آلاف الفلسطينيين

Lebanon 24
04-07-2023 | 09:34
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تُواصل قوات الإحتلال الإسرائيليّ، عمليتها العسكرية في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، فيما تحدثت مصادر عن فرار آلاف الفلسطنيين بحثا عن ملاذ آمن.

وأفادت "سكاي نيوز" عن سماع دوي انفجارات عنيفة في المخيم عصر اليوم، وأشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خطيرة.

وقال جيش الإحتلال إنه صادر خلال عمليات اليوم أسلحة ودمر أنفاقا تحت مسجد في المخيم.
 
إلى ذلك، انتشر فيديو لقيام جيش الإحتلال بترويع الأهالي في مخيّم جنين، عبر إقتحام المنازل، لتفتيش المواطنين.
 
 
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وأفادت "العربية" عن ارتفاع وتيرة الإشتباكات، وقالت إنّ مدرعات الإحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف إلى داخل المخيّم، لنقل الجرحى إلى المستشفيات.
 
 
 
وتزامنت العمليّة العسكريّة في جنين، مع وقوع عملية دهس وإطلاق نار في "تل أبيب"، نتج عنها 10 إصابات.
 

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس جامعة الدول العربية، قرّر خلال اجتماعه غير العادي الذي عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، مخاطبة أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية. (سكاي نيوز - العربية - شبكة القدس الإخبارية)
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