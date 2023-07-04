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عربي-دولي

في دولة عربيّة... قتل زوجته وجارته ومن ثمّ انتحرّ!

Lebanon 24
04-07-2023 | 11:30
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شهد حي المحطة الثانية وسط مدينة غليزان غرب الجزائر، جريمة قتل مروعة ارتكبها عنصر سابق في مجموعات الدفاع الذاتي.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن زوجته وجارته التي أصيبت بطلقة على مستوى الفخض الأيمن لتتوفى لاحقا في مستشفى محمد بوضياف، راحتا ضحية هذه الجريمة.
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وأضافت الصحيفة أن الجاني أقدم على الانتحار بسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، فيما تبقى أسباب الجريمة مجهولة لحد الساعة. (روسيا اليوم)
 
 

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