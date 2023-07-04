حملة لدعم "قاتل نائل" تثير الغضب.. كم بلغت حصيلتها حتى الآن؟

أثارت حملة تبرعات لدعم الشرطي الذي أطلق النار على الشاب نائل جدلاً واسعاً في فرنسا، بعد أن استطاع مطلقوها جمع أكثر من 1.5 مليون دولار، من أكثر من 44 ألف متبرع.





وبعد مقتل المراهق ذي الأصول الجزائرية، أطلق السياسي اليميني ذي الأصول المصرية، جون مسيحة، المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، حملة على منصة "Gofundme"، قال إنها تهدف إلى دعم عائلة الشرطي الذي "يدفع الثمن باهظا اليوم، بعد أن قام بعمله".

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وبعد أيام قليلة على إطلاقها، حصدت الحملة أكثر من 1.4 مليون يورو، مستفيدة من دعم عدد من رموز اليمين المتطرف بفرنسا، متجاوزة ما جمعته حملة موازية لعائلة الطفل الراحل (حوالى 300 ألف يورو).



وواجهت الحملة موجة إدانات واسعة من طرف العديد من السياسيين الفرنسيين الذين وصفها بـ"الاستفزاز الفاضح، وغير المقبول"، مطالبين السلطات بحجبها.