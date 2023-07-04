فيديوهات مباشرة من جنين.. كيف يبدو الوضع الميداني الآن وسط العدوان الإسرائيليّ؟

تواصل القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، عمليتها العسكرية في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، فيما تحدثت مصادر عن نزوح آلاف الفلسطينيين من المخيم بحثاً عن ملاذ آمن.

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وقال عمدة جنين، نضال العبيدي، إن "نحو 4 آلاف فلسطيني نزحوا من المخيم"، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين على مدى يومين إلى 11 شهيداً.



وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن سماع دوي انفجارات عنيفة في المخيم عصر اليوم، مشيرة إلى أن عدداً من الفلسطينيين أصيب بجروحٍ خطيرة.

كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه صادر خلال عمليات الثلاثاء أسلحة ودمّر أنفاقاً تحت مسجد في المخيم، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الإحتلال اعتقل ما لا يقل عن 120 فلسطينياً يومي الإثنين والثلاثاء.

ومساء اليوم، نشرت صفحة "جنين بوست" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الجنود الإسرائيليين بعملية دهمٍ لعدد من المنازل في المخيم.





نتنياهو: العملية المكثفة في جنين لن تكون لمرة واحدة

وتعد العملية العسكرية واسعة النطاق التي انطلقت يوم الإثنين واستهدفت مخيم جنين، واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عقدين.



وقرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماعه غير العادي الذي عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، مخاطبة أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية.



من ناحيتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن العملية المكثفة في جنين لن تكون لمرة واحدة، وأضاف: "من يظن أن هجوماً سيردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب فهو مخطئ".



وأكد نتنياهو أن "حكومته لن تسمح بعودة جنين ملجأ للإرهاب"، حسب قوله.

إستنكار سعودي وإيراني

إلى ذلك، أعربت الخارجية السعودية عن الإدانة والاستنكار لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في جنين.



وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة".

بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "طهران قلقة بشدة من التبعات الإنسانية للهجمات الجنونية لجيش الاحتلال على الضفة الغربية".



