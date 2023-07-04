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إقتصاد

دعوات لمقاطعة منتجات السويد.. ما حجم مكاسبها من الدول العربية؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 12:31
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تصاعدت الإدانات العربية والإسلامية والدولية على نطاق واسع وسط دعوات مقاطعة المنتجات، بعد حرق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.


من منظور تجاري، تعتمد السويد على صادراتها إلى العديد من الدول العربية، فوفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة "كومتريد"، تأتي السعودية في المرتبة الأولى عربيا للدول التي تستورد من السويد لعام 2022، بقيمة تبلغ حوالي 1.277 مليار دولار، لتليها مصر بإجمالي 886.3 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 803.8 مليون دولار أميركي.
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الانفوغرافيك التالي يظهر الدول العربية العشر الأولى من حيث قيمة التجارة لصادرات السويد في عام 2022:
 
 
المصدر: CNN

إقتصاد

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