بطلق ناري مجهول المصدر.. إبن السنتين يفارق الحياة

أحدث خبر وفاة الطفل الأردني سيف الزن، والبالغ من العمر عامين، يوم الجمعة الماضي، غضباً كبيراً بين الأوساط الأردنية، إثر اصابته بطلق ناري طائش في منطقة الرأس أحدث جرحا قطعيا نازفا تسبب بوفاته لاحقاً.

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وقال مصدر أمني لـ "العربية" إن الطفل أصيب بطلق ناري مجهول المصدر في منطقة المامونية الوسطى في مأدبا في بداية القضية، حيث كان الطفل يلعب مع أقرانه في فناء منزله مما ادى إلى إصابته ونقله المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إنّ فريق التحقيق من ادارة البحث الجنائي وشرطة مادبا والمكلف بمتابعة الحادث، تمكن وبوقت قياسي من إنهاء التحقيقات والوصول لمطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم. (العربية)