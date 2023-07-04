Advertisement

عربي-دولي

الغرامة تفوق 4 ملايين دولار.. أكبر موزع للمياه في لندن في ورطة!

Lebanon 24
04-07-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1084232-638240981986321443.jpeg
Doc-P-1084232-638240981986321443.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إتّهمت وكالة البيئة الحكومية أكبر شركة مياه في البلاد بإلقاء "ملايين اللترات" من مياه الصرف الصحّي غير المعالجة في عام 2017 في ممرّات مائية بالقرب من مطار غاتويك في إحدى ضواحي لندن.
 
 
Advertisement
وصدرت في حقّ شركة Thames Water ("ثيمز ووتر") المتعثّرة لتوريد المياه في منطقة لندن، الثلاثاء غرامة مقدارها 3,3 ملايين جنيه إسترليني (4,2 ملايين دولار) بسبب تلويثها للمجاري المائية وتسبّبها في نفوق أكثر من ألف سمكة.

ووفقاً لشهادات جرى الإدلاء بها خلال يومين من جلسات الاستماع في المحكمة في لويس، في جنوب شرق المملكة المتحدة، تحوّل رافد غاتويك ونهر مول إلى "اللون الأسود" مع "رؤية عدد كبير من الأسماك النافقة" في الماء.


وقالت القاضية كريستين لينغ إنّ شركة "ثيمز ووتر" للمياه "ضلّلت عمداً" وكالة البيئة البريطانية أثناء التحقيق، حسبما جاء في بيان هيئة المياه "ديفرا" التابعة لوكالة البيئة.

وأضافت الهيئة الناظمة "لقد اتخذنا إجراءات بشأن هذه الحالة ذات التأثير البيئي الكبير لأنه كان من الممكن الحؤول دون حصولها تماماً"، موضحة أن "شركة ثيمز ووتر فشلت في وضع أنظمة لإدارة مخاطر التلوث في الموقع المذكور ولم تتفاعل مع إشارات التحذير".

ويُتّهم موزعو المياه، وشركة "ثيمز ووتر" خصوصاً، بانتظام في المملكة المتحدة بتلويث الممرات المائية والساحل بسبب شبكة الصرف الصحي القديمة والمتعثرة والتي غالباً ما تفيض أثناء العواصف.
 
 
يشار الى ان "ثيمز ووتر" دفعت بالفعل 32.4 مليون جنيه إسترليني كغرامات على خلفيات مشكلات تلوث في وادي التايمز وجنوب غرب لندن في دعاوى قضائية أخرى من الهيئات الناظمة للبيئة في المملكة المتحدة بين عامي 2017 و2021، بحسب "برس أسوسييشن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-07-04
19:30 | 2023-07-04
19:00 | 2023-07-04
18:30 | 2023-07-04
17:11 | 2023-07-04
17:09 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website