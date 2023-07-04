الغرامة تفوق 4 ملايين دولار.. أكبر موزع للمياه في لندن في ورطة!

إتّهمت وكالة البيئة الحكومية أكبر شركة مياه في البلاد بإلقاء "ملايين اللترات" من مياه الصرف الصحّي غير المعالجة في عام 2017 في ممرّات مائية بالقرب من مطار غاتويك في إحدى ضواحي لندن.

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وصدرت في حقّ شركة Thames Water ("ثيمز ووتر") المتعثّرة لتوريد المياه في منطقة لندن، الثلاثاء غرامة مقدارها 3,3 ملايين جنيه إسترليني (4,2 ملايين دولار) بسبب تلويثها للمجاري المائية وتسبّبها في نفوق أكثر من ألف سمكة.



ووفقاً لشهادات جرى الإدلاء بها خلال يومين من جلسات الاستماع في المحكمة في لويس، في جنوب شرق المملكة المتحدة، تحوّل رافد غاتويك ونهر مول إلى "اللون الأسود" مع "رؤية عدد كبير من الأسماك النافقة" في الماء.





وقالت القاضية كريستين لينغ إنّ شركة "ثيمز ووتر" للمياه "ضلّلت عمداً" وكالة البيئة البريطانية أثناء التحقيق، حسبما جاء في بيان هيئة المياه "ديفرا" التابعة لوكالة البيئة.



وأضافت الهيئة الناظمة "لقد اتخذنا إجراءات بشأن هذه الحالة ذات التأثير البيئي الكبير لأنه كان من الممكن الحؤول دون حصولها تماماً"، موضحة أن "شركة ثيمز ووتر فشلت في وضع أنظمة لإدارة مخاطر التلوث في الموقع المذكور ولم تتفاعل مع إشارات التحذير".



ويُتّهم موزعو المياه، وشركة "ثيمز ووتر" خصوصاً، بانتظام في المملكة المتحدة بتلويث الممرات المائية والساحل بسبب شبكة الصرف الصحي القديمة والمتعثرة والتي غالباً ما تفيض أثناء العواصف.

يشار الى ان "ثيمز ووتر" دفعت بالفعل 32.4 مليون جنيه إسترليني كغرامات على خلفيات مشكلات تلوث في وادي التايمز وجنوب غرب لندن في دعاوى قضائية أخرى من الهيئات الناظمة للبيئة في المملكة المتحدة بين عامي 2017 و2021، بحسب "برس أسوسييشن".