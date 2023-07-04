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عربي-دولي

سويسرا تعتزم الالتحاق بـ "الدرع الصاروخي الأوروبي"

Lebanon 24
04-07-2023 | 14:25
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أعلنت سويسرا المعروفة بحيادها العسكري، السبت، عزمها على الانضمام إلى مشروع "يورو سكاي شيلد" (درع السماء الأوروبية) الذي أطلقته ألمانيا العام الماضي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

يأتي الإعلان السويسري قبيل اجتماع لوزراء دفاع سويسرا وألمانيا والنمسا في برن يومي الخميس والجمعة.
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ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد والألماني بوريس بيتوريوس والنمساوية كلاوديا تانر في الوضع الأمني في أوروبا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا والتعاون الأمني بين الدول المتجاورة الثلاث والناطقة بالألمانية.
 
ومن المنتظر أن يوقّع الوزراء مذكّرة تفاهم بشأن مشاركتهم في مبادرة درع السماء الأوروبية، تعنى بعمليات الشراء، واتفاقا لتعزيز التعاون البحثي في مجال التسلّح، وفق بيان للحكومة السويسرية.

وجاء في البيان أنه "بتوقيع مذكرة التفاهم، تنضم سويسرا والنمسا إلى الدول الأوروبية الـ17 المشاركة بالفعل في مبادرة درع السماء الأوروبية".
 
 وأضاف البيان "من مصلحة سويسرا أن تقود سياستها الأمنية والدفاعية بشكل أكثر اتّساقا نحو تعاون دولي، وأن تزيد مساهماتها". (سكاي نيوز عربية) 
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