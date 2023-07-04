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عربي-دولي

الرئاسة الفلسطينية: لا تنسيق مع الجانب الإسرائيلي ومعركتنا أساسية مع الإحتلال

Lebanon 24
04-07-2023 | 15:07
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اعتبرت السلطة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني منذ أشهر، مؤكدة عدم وجود أي تنسيق أمني مع الجانب الإسرائيلي كما يحاول أن يروّج البعض.
 
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وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "الفلسطينيين يشهدون حرباً إسرائيلية شاملة بدعم أميركي واضح"، مؤكداً أن "حكومة بنيامين نتنياهو أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني منذ أشهر".

وفي حديثٍ عبر "الجزيرة" في خضم العملية العسكرية التي تنفذها "إسرائيل" ضد جنين، قال أبو ردينة: "نقول لحكومة نتنياهو إن الأمن والسلام إما أن يكون للجميع أو لا، وهناك قوى كثيرة ليس لها مصلحة بإقامة الدولة الفلسطينية".

وقال إن "على كل الفصائل الفلسطينية أن تتبنى نفس اللهجة إزاء المعركة"، مؤكدا أنه "ليس هناك تنسيق أمني مع الجانب الإسرائيلي كما يحاول أن يروج البعض"، وأضاف: "معركتنا الأساسية مع الاحتلال، ونعتبر أننا جزء من المعادلة الدولية".
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