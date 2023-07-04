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عربي-دولي

التوتر يزدادُ في جنين.. اشتباكاتٌ عنيفة بين جيش الإحتلال ومقاومين فلسطينيين!

Lebanon 24
04-07-2023 | 14:32
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أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين، وذلك في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الشبكة إن الاشتباكات هي "الأعنف منذ بدء العملية العسكرية".
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وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من وقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددا من الإصابات.

من جهتها، ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن "الجيش الإسرائيلي ينقل عدوانه إلى مستشفيات جنين ويطلق النار داخلها".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها إصابتان خطيرتان، وكذلك اقتحمت مستشفى ابن سينا بالمدينة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قائلا: "سنعرف كيف ندخل حيث نريد ومتى نحتاج ومتى نختار، ولن يكون هناك مكان آمن للإرهابيين، ومن فر اليوم سنعثر عليه غدا".

وبالتزامن، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو عقد تقييما أمنيا بشأن الوضع في جنين.


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