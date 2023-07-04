"مادة مجهولة" تتسبب بإغلاق جزء من البيت الأبيض.. الخدمة السرية تكشف طبيعتها

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نقلت "واشنطن بوست" عن إدارة الإطفاء في واشنطن قولها انها حددت طبيعة المسحوق الأبيض الذي عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي موقتا، وهو مادة الكوكايين.وأكدت الخدمة السرية في الولايات المتحدة لرويترز العثور على "مادة مجهولة" أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق.وقال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الإلكتروني: "مساء يوم الأحد، أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عُثر عليها داخل منطقة عمل".وأضاف أن المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض. ويضم الجناح الغربي المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأميركي جو بايدن والمكتب البيضاوي وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة.وقالت الخدمة السرية: "جرى التواصل مع إدارة الإطفاء بالعاصمة لإجراء تقييم وسرعان ما حددت أن المادة غير خطرة". وقال المتحدث إنه تم إجراء "تحقيق في سبب وطريقة" دخول المادة إلى البيت الأبيض.