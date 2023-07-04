Advertisement

عربي-دولي

"مادة مجهولة" تتسبب بإغلاق جزء من البيت الأبيض.. الخدمة السرية تكشف طبيعتها

Lebanon 24
04-07-2023 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1084275-638241077811657670.jpg
Doc-P-1084275-638241077811657670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت "واشنطن بوست" عن إدارة الإطفاء في واشنطن قولها انها حددت طبيعة المسحوق الأبيض الذي عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي موقتا، وهو مادة الكوكايين.
Advertisement

وأكدت الخدمة السرية في الولايات المتحدة لرويترز العثور على "مادة مجهولة" أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الإلكتروني: "مساء يوم الأحد، أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عُثر عليها داخل منطقة عمل".

وأضاف أن المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض. ويضم الجناح الغربي المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأميركي جو بايدن والمكتب البيضاوي وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة.


وقالت الخدمة السرية: "جرى التواصل مع إدارة الإطفاء بالعاصمة لإجراء تقييم وسرعان ما حددت أن المادة غير خطرة". وقال المتحدث إنه تم إجراء "تحقيق في سبب وطريقة" دخول المادة إلى البيت الأبيض.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-07-04
19:30 | 2023-07-04
19:00 | 2023-07-04
18:30 | 2023-07-04
17:11 | 2023-07-04
17:09 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website