تزامناً مع أحداث جنين.. 3 جرحى بإطلاق نارٍ في الخليل

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أصيب 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء.وعملية إطلاق النار التي وقعت في الخليل، جاءت بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من يوم الاثنين، ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.وخلال الساعات الماضية، وقع هجوم دهس وطعن في تل أبيب أصيب فيه 10 أشخاص إسرائيليين، وقد تبين أن المنفذ هو الشاب الفلسطيني عبد الوهاب خلايلة الذي استشهد بالرصاص في مكان العملية.