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تقرير: لهذا السبب تركز "إسرائيل" ضرباتها على مُخيّم جنين

Lebanon 24
04-07-2023 | 16:45
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وصف تقرير لوكالة "فرانس برس" مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بأنه رمز التحدي والصمود والنضال الفلسطيني في وجه إسرائيل على غرار كل المخيمات في الضفة الغربية، لكنه أكثرها اكتظاظا بالسكان.
 
وبحسب التقرير، تعتبر إسرائيل هذا المخيم الواقع شمال الضفة الغربية مركزاً "للإرهاب"، وقد شهدت شوارعه وأزقته الكثير من الاشتباكات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف التقرير: "يشهد مخيم جنين ومحيطه منذ أمس الاثنين ما أسمته إسرائيل "العملية العسكرية المكثفة لمكافحة الإرهاب"، أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً، وإصابة العشرات، فضلا عن نزوح المئات لحين انتهاء العدوان الإسرائيلي.

وعلى مدار الأشهر الـ18 الماضية، تدهور الوضع الأمني في المخيم بشكل كبير، ووفقا لما يروج له الجيش الإسرائيلي فإن "كتيبة جنين" التي تضم مجموعة شبان من مختلف الفصائل الفلسطينية، هي المسؤولة عن أكثر من 50 عملية إطلاق نار تجاه الإسرائيليين العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة مداهمات استهدفت المخيم خلال النصف الأول من عام 2023.

وتأسس المخيم عام 1953 لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم إثر نكبة عام 1948 خلال الحرب التي تلت إعلان "قيام إسرائيل"، ويضم المخيم حالياً نحو 11674 ألف فلسطيني وذلك وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني، على مساحة تقارب الـ 0.42 كلم مربع.

وخضع المخيم عام 2002 لحصار من الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية، وحوصر لأكثر من شهر وسط قتال عنيف أسفر عن استشهاد 52 فلسطينياً، وتدمير 400 منزل وتشريد أكثر من ربع سكان المخيم.
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