السعودية: بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

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أصدرت وزارة الحج والعمرة التأشيرات الإلكترونية للعمرة.وقالت وكالة "واس" نقلاً عن الوزارة إن "ذلك يأتي ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030".وأوضحت الوزارة أن "تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "نسك" على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ"، مفيدة أن "منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة".