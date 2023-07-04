هذا جديد أحداث جنين.. "إسرائيل" تنسحب وإجتماع بمجلس الأمن الجمعة لبحث التصعيد

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن القوات الإسرائيلية بدأت مساء الثلاثاء بالانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

Advertisement

دولياً، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة، الجمعة، لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل عمليتها ضد جنين.



وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع "في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين".



إجلاء آلاف السكان



وأُجلي الآلاف من السكان من مخيم جنين الثلاثاء على وقع العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت فجر الإثنين، وقالت تل أبيب إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم. دولياً، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة، الجمعة، لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل عمليتها ضد جنين.وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع "في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين".وأُجلي الآلاف من السكان من مخيم جنين الثلاثاء على وقع العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت فجر الإثنين، وقالت تل أبيب إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم.

بدورهم، قال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قد استشهدوا جراء العمليات العسكرية، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للصحافيين عند نقطة تفتيش بالقرب من جنين: "في هذا الوقت نستكمل المهمة، ويمكنني القول إن نشاطنا المكثف في جنين لن يكون (مجرد) عملية وتنتهي".



وفي جنين، حلقت طائرات مسيرة في سماء المنطقة مع سماع دوي إطلاق نيران متفرقة وانفجارات بالقرب من المخيم حيث تحصن مقاتلون من جماعات مسلحة منها حماس والجهاد الإسلامي وفتح بمجموعة من بحواجز ونقاط مراقبة لصد أي مداهمات دورية للجيش الإسرائيلي.



لكن إمدادات الكهرباء والمياه ظلت مقطوعة في المخيم وبعض أنحاء المدينة بعدما توغلت الجرافات في الشوارع بحثا عن العبوات الناسفة وتسببت في قطع أسلاك كهرباء وكسر ماسورة مياه رئيسية. كذلك، عثرت القوات الإسرائيلية على عدد من مخابئ المتفجرات تحت الأرض، أحدها كان في نفق تحت أحد المساجد.



ردود فعل متباينة

إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها تحترم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع ضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.



في المقابل، قال محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية إن العملية ستعرقل جهود تحقيق المصالحة بعد عنف متصاعد على مدى شهور.

ولفت إلى أن ما حدث في جنين من قتل وحشي باستخدام آلة الحرب الإسرائيلية يهدف إلى تقليص فرص إعادة إحياء عملية السلام إلى حد بعيد.