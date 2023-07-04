تحذير من زيادة ملامح الفتنة والحرب الأهلية في السودان

Advertisement

تخشى دوائر سودانية أن يؤدي تكرار دعوة الجيش السوداني لانضمام متطوعين مدنيين إليه باباً يسمح بتسلّل المزيد من المتشدّدين إلى صفوفه، وتصبح الدعوة غطاء لدخول ميليشيات مسلحة تحت مسميات مختلفة جرى تشكيلها خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير للدفاع عن نظامه، ولم يتم حلها بعد سقوطه.وحذرت هذه الدوائر من أن يؤدي بحث قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن دعم أو سند شعبي لمواجهة السند السياسي الذي يحظى به قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى زيادة ملامح الفتنة والدخول في حرب أهلية باتت الظروف مهيأة لاندلاعها.وتؤشر دعوة الجيش لجلب متطوعين شباب ومدنيين على فقدان الثقة بقوات المشاة التي لم تستطع التأقلم مع ظروف حرب الشوارع المرهقة، وتشي بأن ثمة فصلا في المعارك سيكتب خلال الأيام المقبلة، وهو دليل إضافي على انسداد الأفق السياسي.