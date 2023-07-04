مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأربعاء عن مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان جيش الاحتلال: "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية في مخيم جنين".

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