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مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية جنين

Lebanon 24
04-07-2023 | 19:30
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأربعاء عن مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بيان جيش الاحتلال: "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية في مخيم جنين".
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